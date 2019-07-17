Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года сократились на 1,3%, следует из данных Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во II квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,2%, в первом полугодии 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года — снизились на 1,3%», — говорится в докладе ведомства.

При этом реальные денежные доходы во II квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,5%, в первом полугодии 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года — снизились на 0,4%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне текущего года, по оценке Росстата, составила 49,84 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,1%, в первом полугодии 2019 года — на 7%.