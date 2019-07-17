Уровень безработицы в России в июне 2019 года снизился до нового исторического минимума в 4,4%, свидетельствуют данные Росстата.



«В июне 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,4% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в документе.

До этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,5%, на таком уровне она фиксировалась в мае 2019 года и сентябре 2018-го.

При этом в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных в июне текущего года были зарегистрированы 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в РФ в июне составила 75,3 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.