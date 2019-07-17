Малый и средний бизнес, управляемый членами одной семьи, сможет получить статус семейного и претендовать на соответствующую господдержку. Законопроект о введении в законодательство понятия «семейное предприятие» подготовило Минэкономразвития, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.



Согласно законопроекту, малое и среднее предприятие может быть признано семейным, если более 50% в нем владеют члены одной семьи. А для кооператива и фермерского хозяйства, а также для индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее половины его участников или работников соответственно относились к членам одной семьи — тогда такой бизнес получит статус семейного.



Семейное предприятие сможет претендовать на поддержку со стороны государства, какую именно — в документе не уточняется. Там лишь сказано, что господдержка может осуществляться в формах и видах, предусмотренных законодательством.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным отметил необходимость ввести в законодательство четкое определение семейного бизнеса, чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.

​Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес» Это необходимо для поддержки таких предприятий.



