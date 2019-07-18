Годовая инфляция в России по состоянию на 15 июля снизилась до 4,5%, сообщается в докладе Министерства экономического развития «Картина деловой активности. Июль 2019 года».

«По оценке Минэкономразвития России, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5% год к году (по сравнению с мартовским пиком 5,3% год к году)», — говорится в документе.

В МЭР отмечают низкий уровень спроса в экономике, что подтверждает резкое замедление инфляции.

Ранее Центральный банк России оценил инфляцию в июне в 4,7% и сообщал, что причиной ее замедления стало снижение в июне цен на плодоовощную продукцию, опережающее стандартную сезонность.