Рост ВВП в первом полугодии 2019 года составил 0,7% год к году. Об этом сообщается в докладе Министерства экономического развития «Картина деловой активности. Июль 2019 года».

Во II квартале этого года рост ВВП России оценивается в 0,8% в годовом выражении против 0,5% в I квартале.

«Как и в I квартале 2019 года, основной положительный вклад в прирост ВВП в апреле — июне внесли промышленные виды деятельности (в общей сложности 0,8 процентного пункта), в то время как вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были околонулевыми. В целом такая ситуация свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике», — отмечается в документе.

В июне темп роста ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 0,7% год к году против 0,1% в мае. Уточняется, что основной вклад в улучшение динамики ВВП внесло ускорение роста промышленного производства.