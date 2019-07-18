Госдума приняла во втором чтении законопроект об обеспечении бесперебойности платежей по картам в РФ, который наделяет Банк России правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг и штрафовать процессинговые центры за приостановление или прекращение платежей. Третье чтение запланировано на 23 июля.

Документ предоставляет совету директоров ЦБ право в случае необходимости определять максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за переводы с использованием платежных карт.

Законопроект содержит нормы, направленные на обеспечение бесперебойности платежей по картам в России. При этом процессинговым центрам запрещается приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг по переводу денежных средств банкам и их клиентам. В случае нарушения этого запрета Банк России будет вправе взыскать с процессингового центра штраф в десятикратном размере суммы вознаграждения, уплаченного ему банком за предыдущий месяц, а при повторном нарушении — в пятидесятикратном.

Банк России будет вести перечни процессинговых центров, операторов иностранных платежных систем, иностранных поставщиков платежных услуг. При этом вводится запрет приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг российским клиентам. При использовании платежных карт для получения различных мер господдержки, в том числе льгот при использовании транспортных услуг, банки будут обязаны предоставлять гражданам лишь национальные платежные инструменты, то есть карту «Мир».