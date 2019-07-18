Правительство РФ одобрило законопроект о внесении в Бюджетный кодекс поправок, которые позволяют направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Законопроект был в целом одобрен. Он будет в установленном порядке направлен в Государственную думу», — отметили в пресс-службе по итогам заседания Кабинета министров.

Поправками к законопроекту «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами РФ» предусматривается, в частности, создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП. Также предлагается установить возможность привлечения регионами кредитов от иностранных банков в российской валюте.