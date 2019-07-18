Половина россиян получают зарплату менее 34 335 рублей, следует из результатов исследования Росстата. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, сообщает РБК .

Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон: соответственно, половина россиян, занятых на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного значения, то есть 34 335 рублей в 2019 году.

Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране (47 657 рублей) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения. Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%.

По словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г. В. Плеханова Елены Егоровой, зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину (48%) всего объема средств, направленных на оплату труда, что дает завышенную среднюю заработную плату.