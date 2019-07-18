Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, поскольку аргументов в пользу более существенного шага пока нет. Об этом в интервью Bloomberg сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

«Должны быть очень веские аргументы, чтобы пойти на шаг 50 базисных пунктов. При прочих равных лучше двигаться более умеренными, хотя, возможно, и более частыми шагами», — сказал он.

Заботкин напомнил, что ЦБ в июне вернулся к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), понизив ставку на 25 б. п. При этом ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала более агрессивного снижения ключевой ставки. Однако регулятор предпочитает менять уровень ставки постепенно, поскольку это позволяет уточнять оценку оптимальной ДКП исходя из поступающей информации, пояснил Заботкин.

Глава департамента также отметил, что ЦБ учитывает комментарии ФРС США при выработке решения по ставке и формировании оценки более долгосрочной траектории ДКП.

«В целом мы отмечаем смягчение денежно-кредитной политики со стороны и Федеральной резервной системы, и ЕЦБ, — сказал глава департамента Банка России. — Это способствует снижению рисков оттока капиталов с развивающихся рынков и при прочих равных обеспечивает более благоприятные внешние условия для проведения Банком России своей денежно-кредитной политики».

Банк России 14 июня понизил ключевую ставку на 25 б. п. — до 7,5% годовых. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.