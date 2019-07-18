Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, который, в частности, снижает оценку поступления нефтегазовых доходов относительно первоначального прогноза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, доходы бюджета в 2019 году составят 20 трлн 175 млрд рублей, что на 205,6 млрд рублей больше принятого ранее закона о бюджете. Расходы составят 18 трлн 294 млрд рублей, что на 256,5 млрд рублей больше ранее запланированного объема за счет соответствующего увеличения поступления ненефтегазовых доходов.

Профицит федерального бюджета заложен на уровне 1 трлн 881 млрд рублей против действующего профицита в объеме 1 трлн 932 млрд рублей — он снижается на 50,9 млрд рублей и составит 1,7% ВВП.

При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, прогнозный уровень инфляции не изменился — показатель остался не выше 4,3%. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления — до 65,1 рубля за доллар с 63,9 рубля.