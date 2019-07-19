Ассоциация НПФ (АНПФ) предложила радикально ограничить досрочные переходы граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) с целью защиты прав клиентов, сообщает «Коммерсант» . Так, заключение договора с НПФ будет возможно только при личном визите в центральный офис такого фонда.

АНПФ разослала по частным фондам и их акционерам проект «Меморандума об установлении дополнительных мер по защите интересов застрахованных лиц…», рассказали изданию несколько топ-менеджеров крупнейших НПФ и подтвердили в ВТБ.

В разработанном документе предлагается значительно ограничить досрочные переходы, то есть ввести мораторий на заключение таких договоров через агентов, а также работниками региональных отделений НПФ. Таким образом, чтобы заключить досрочный договор, гражданин должен будет лично явиться в центральное отделение НПФ и подписать его «исключительно в письменной форме». Подписать договор со стороны НПФ должен будет лично гендиректор фонда. При этом у 21 из 33 работающих по обязательному пенсионному страхованию фондов центральные отделения находятся в Москве.

Меморандум должен вступить в силу после подписания его пенсионными саморегулируемыми организациями — Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ) и АНПФ — и действовать до принятия закона об индивидуальном пенсионном капитале или принятия закона о переходах.

В ВТБ называют такие меры «неклиентоориентированными», «нецелесообразными» и способными «только навредить рынку». «Ограничение переходов между НПФ нарушает права застрахованных лиц на свободу выбора страховщика. Таким образом, они лишаются возможности выбора фонда с максимально выгодными условиями», — пояснили в банке. По мнению экспертов, реализация меморандума означает полную остановку продаж ОПС. Также, учитывая концентрацию центральных офисов крупнейших НПФ в Москве, перевод пенсионных накоплений будет ограничен только столичным регионом.