Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с генеральным директором «ДОМ.РФ» Александром Плутником, который доложил о возможностях снижения ипотечных ставок.

«Конечно, самое важное, Дмитрий Анатольевич, что реализация таких мер поможет снизить ставку, — сказал Плутник. — Мы уверены, что можно выйти на показатели, установленные в указе: 8% к 2024 году и ниже. Но за счет реализации специальных мер, которые мы предлагаем, по нашему мнению, к 2024 году от реализации данной меры снижение ипотечной ставки будет от 0,5% до 1%».

По словам главы «ДОМ.РФ», в прошлом году было выдано 1,5 млн ипотечных кредитов. Для того чтобы выполнить задачу, поставленную президентом, придется выйти на показатели в 2,3 млн кредитов в год. «Только за пять месяцев текущего года прирост ипотечного портфеля составил порядка 20%. И сегодня общий объем портфеля — 7,5 триллиона рублей», — уточнил Плутник.

По его мнению, необходимо создать специальные инструменты, которые будут снимать часть риска с банковской системы. «Это ипотечные ценные бумаги с поручительством «ДОМ.РФ», — уточнил он, отметив, что Банком России приняты специальные решения по снижению так называемого риск-веса по этим бумагам, что позволяет банкам экономить капитал, превращая ипотечные кредиты на своем балансе в ипотечные ценные бумаги.

Таким образом, по словам Плутника, «банки получат возможность быстро оборачивать ипотечные кредиты, продавать их, сделать этот продукт ликвидным для рынка и в необходимый момент снимать с себя риск, продавать в рынок». «Соответственно, они этот риск не будут закладывать в ставку», — подчеркнул он.

Медведев подытожил, что это будет «очень хорошая, весомая добавка в работу над снижением ипотечной ставки».