Минтруд предложил в 2020 году установить размер пособий по безработице на том же уровне, что и в 2019-м. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Правительство Российской Федерации постановляет: установить на 2020 год: минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 000 рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста <…>; минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 11 280 рублей — для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста…» — говорится в документе.

В настоящее время, согласно постановлению правительства от 15 ноября 2018 года № 1375 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год», сумма пособия составляет от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей и от 1,5 тыс. до 11,28 тыс. рублей для предпенсионеров.