Эксперты агентства «РИА Рейтинг» не видят в краткосрочной перспективе реальных стимулов для ускорения экономического роста, несмотря на существенный рост промышленного производства в июне, следует из обзора агентства.

Аналитики напоминают, что Росстат зафиксировал в июне неожиданное ускорение роста в промышленности — до 3,3% в годовом выражении (с 0,9% в мае. — Прим. Банки.ру), притом что в 2019 году в этом месяце было на один рабочий день меньше, чем годом ранее. Ускорение состоялось за счет обрабатывающего сектора, который более других промышленных секторов чувствителен к календарному фактору.

МЭР: рост промышленного производства в июне ускорился до 3,3% Это было обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях.

«Ускорение роста в обрабатывающем секторе произошло за счет ограниченного числа отраслей: металлургического производства, производства компьютеров, электронных и оптических изделий и производства электрического оборудования», — отмечается в обзоре.

По мнению экспертов, в первых двух из трех вышеперечисленных отраслей высокий темп роста обусловлен фактором низкой базы, так как в июне прошлого года здесь был зафиксирован очень глубокий спад. Высокий темп роста производства электрического оборудования также, скорее всего, является кратковременным эффектом, так как в предыдущие месяцы выпуск этой продукции преимущественно снижался, и каких-либо причин для сохранения высоких темпов роста во втором полугодии не просматривается.

​Росстат объяснил неожиданное ускорение роста промпроизводства в июне В ведомстве связали это с рядом сезонных факторов.

В целом, если не считать «аномального выброса показателей в этих отраслях», ситуация в промышленности мало изменилась по сравнению с предыдущими месяцами, то есть за редким исключением темпы роста производства ниже желаемых, а в некоторых важных секторах, например в автомобилестроении, динамика быстро ухудшается, констатирует «РИА Рейтинг».

«Июньский всплеск в промышленности лишь ненамного улучшил динамику ВВП, который вырос на 0,7%. Можно, конечно, сказать, что это в семь раз больше, чем в мае, но вряд ли стоит хвастаться кратным отскоком от почти нулевого уровня», — рассуждают аналитики.

По их мнению, «темп роста ниже 1% нельзя считать удовлетворительным ни при каких обстоятельствах». «При этом ускорение в промышленности не было поддержано другими секторами экономики. В некоторых из них ситуация уже близка к кризисному состоянию. Например, погрузка на сети РЖД сокращается несколько месяцев подряд, и в июне снижение составило более 5%. Внешний рынок также не помогает: экспорт падает, профицит торгового баланса — тоже», — добавляют в агентстве.

МЭР: рост ВВП в первом полугодии составил 0,7% Во II квартале этого года рост ВВП России оценивается в 0,8% в годовом выражении.

Там полагают, что «если не считать конъюнктуру внешнего рынка, то в российской экономике сегодня две беды — инвестиции и потребительский спрос... При этом финансовых ресурсов в стране более чем достаточно — богатых людей много, профицит бюджета один из самых больших в мире. То есть проблема не в деньгах, проблема — в стимулах».

«По всей видимости, основной акцент в преодолении инвестиционного голода сделан на масштабные инфраструктурные госпроекты стоимостью в несколько триллионов. Как эти проекты скажутся на экономике в целом, до сих пор достоверно не выяснено. Эксперты спорят о количестве процентных пунктов или даже десятых долей процентных пунктов, которые они могут прибавить к темпам роста ВВП. Опыт Олимпиады-2014, ЧМ-2018, Крымского моста и прочих масштабных проектов показывает, что существенного прямого эффекта в общей статистике они не дают, хотя, возможно, изменяют жизнь к лучшему в отдельных населенных пунктах. Но это всего лишь фрагменты, а системного плана, наподобие большевистского ГОЭЛРО (государственный план электрификации страны после революции. — Прим. Банки.ру) или коллективизации и индустриализации, как не было, так и нет», — отмечается в обзоре «РИА Рейтинга».

По словам аналитиков, попытки активизировать потребительский спрос также не приносят желаемого результата, потому что решение этого вопроса упирается в благосостояние населения, а его роста нельзя добиться наскоком.



Эксперты агентства не видят в краткосрочной перспективе реальных стимулов для ускорения экономического роста: после увеличения ВВП в первом полугодии на 0,7% выжать во втором более 1% вряд ли удастся. «Поэтому заданный ранее ориентир в 1,3% сейчас кажется более чем оптимистичным», — заключают аналитики, добавляя, впрочем, что «следует делать поправку на участившуюся в последнее время практику Росстата по пересмотру задним числом данных по динамике инвестиций и промышленного производства».