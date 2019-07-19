Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июне 2019 года выросли на 0,85% (плюс 18,67 тонны) и на 1 июля составляли 71 млн унций (2 208,35 тонны). Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.



В январе — мае регулятор закупил 77,75 тонны золота. Таким образом суммарно за первое полугодие в российские золотовалютные резервы поступило 96,42 тонны монетарного золота.

Стоимость золота в резервах за июнь выросла на 11,57% до 100,278 млрд долларов на 1 июля 2019 года с 89,882 млрд долларов на 1 июня. Доля золота в международных резервах также увеличилась — до 19,35% с 18,15%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за первое полугодие текущего года — на 49,9 млрд.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее назывался как желательный объем резервов.

