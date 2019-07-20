Правительство РФ одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России.

«Одобрить проект федерального закона «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — отмечается в постановлении.

Как сообщили в Кабмине, создание такого федерального ресурса позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти.