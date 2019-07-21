Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



По его словам, проблема приведет ко «взрыву» в экономике через три года.

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. <…> Мы до 2022 года уже не дотянем», — отметил министр в эфире радиостанции «Эхо Москвы» .

Орешкин рассказал, что министерство разрабатывает меры, позволяющие замедлить рост кредитования.

Он также отметил, что Минэкономразвития не конфликтует с Центробанком, в чью зону ответственности входит сдерживание роста потребительского кредитования. По его словам, два ведомства ведут публичную дискуссию по ряду экономических вопросов.

Орешкин многократно указывал на проблему закредитованности населения. Так, в июне Центробанк опубликовал доклад, в котором отмечалось, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. В ответ министр раскритиковал ведомство, посоветовав ему не загонять население в долговую яму для роста экономики. Он также заявил, что перекос в потребкредитовании несет риски для экономики.

Орешкин отреагировал на данные ЦБ о значении потребкредитования для роста экономики ЦБ отметил, что рост потребкредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП, но меры по ограничению кредитования будут способствовать более устойчивым темпам экономического роста в долгосрочной перспективе.

«Я думал, что в Центробанке лучше с макроэкономикой», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что «пузыря» на рынке потребкредитования нет. Минфин поддержал позицию МЭР. В частности, замминистра финансов Алексей Моисеев назвал переход за критические уровни долговой нагрузки россиян социальной проблемой.

Президент РФ Владимир Путин также призывал Банк России обратить внимание на риски при кредитовании населения.