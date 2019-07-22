Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) провел исследование по занятости в компаниях малого и среднего предпринимательства.

По данным банка, малый и средний бизнес создали 18,3 млн (25,6%) рабочих мест в России. Как уточняется, 18,6% рабочих мест приходится на игроков из сегмента МСБ, зарегистрированных в форме юридического лица, 7% — на индивидуальных предпринимателей. Более половины занятых в МСБ сконцентрированы всего в десяти регионах России, в том числе свыше 20% приходится на Москву, еще 8% — на Санкт-Петербург.

В микроорганизациях работает в среднем по три сотрудника, в малых компаниях — по 27 человек, в средних — по 97.

Число сотрудников у индивидуальных предпринимателей меньше: по 18 человек для малых и по 59 — для средних компаний. ИП редко «дорастают» до среднего бизнеса: по данным ФНС, на 10 июня 2019 года таких организаций в России было всего 316.

В наиболее зрелых ООО в выборке «СберДанных», существующих на рынке 13 лет и активных в 2018 году, работает в среднем по 11 человек, в ИП с таким же сроком существования — по три человека. Штат активно расширяется в первые четыре-пять лет работы.

По занятости населения в компаниях малого и среднего бизнеса первое место занимают Санкт-Петербург с Ленинградской областью, второе — Москва с областью (244 и 227 занятых на 1 тыс. человек в трудоспособном возрасте и старше). Показатель в 200 человек также преодолели Новосибирская, Калининградская и Сахалинская области (205, 205 и 202 занятых на 1 тыс. человек соответственно). В регионах Северного Кавказа занятость в сегменте МСБ оказалась наименьшей. В среднем по стране число занятых в сегменте МСБ составляет 155 на 1 тыс. человек в трудоспособном возрасте и старше.

Более высокий уровень развития МСБ идет в паре с более низкой безработицей, обратили внимание аналитики «СберДанных». В тех регионах, где предприниматели обеспечивают относительно высокую долю рабочих мест, уровень безработицы в целом ниже.

Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте торговли — на нее приходится 31,4%. Почти 15% составляет доля обрабатывающих производств, 10% — строительства.



«В нескольких отраслях малый и средний бизнес обеспечивают более половины занятости. На первом месте — операции с недвижимостью (95,6% работников числятся в МСП). Следом идут компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью, и снова торговля — более 50%. Чуть меньше — у категории «информация и связь». В государственном управлении, социальном обеспечении и образовании юридические лица и ИП практически не присутствуют на рынке труда — доля занятых здесь менее 1%», — добавляют в Сбербанке.

