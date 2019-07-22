Комитет Госдумы по бюджету и налогам отложил рассмотрение поправок к Бюджетному кодексу, которые позволяют направлять средства ФНБ свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов, мотивируя тем, что данную поправку необходимо согласовать с ЦБ.



Поправка была представлена правительством ко второму чтению законопроекта об ужесточении лимитов госдолга для субъектов Федерации. Представитель Счетной палаты заявил на заседании комитета, что его ведомство не поддерживает эту поправку, она преждевременна и позиция ЦБ по ней неизвестна.

«Это право на использование ФНБ, и оно будет рассматриваться у нас в ходе бюджета. Сейчас, забегая вперед, при рассмотрении направления бюджета я готов поддержать такую поправку, она правильная. А что, я правильно понимаю, действительно поправка никак не согласована с ЦБ? За счет ФНБ предлагается предоставлять кредиты для продукции, которую мы направляем на экспорт, в рамках нацпроекта «Развитие экспорта», — отметил глава комитета Андрей Макаров.

Депутат предложил отложить рассмотрение поправки для того, чтобы она была согласована со Счетной палатой и ЦБ.

17 июля комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки к Бюджетному кодексу, которые позволяют направлять средства ФНБ свыше 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов. Поправками к законопроекту предусматривается, в частности, создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП. В целях снижения валютных рисков поправками также предлагается установить возможность привлечения регионами кредитов от иностранных банков в российской валюте.