Россияне, которые берут в банках ссуды без обеспечения на потребительские нужды, представляют риск для экономики, заявил РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета Лазарь Бадалов.

«Чтобы понимать возможности влияния потребительского кредитования на экономику страны, надо разобраться в структуре долгов населения перед банками. Более половины задолженности населения перед банками приходится на ипотечные кредиты, следовательно, они не несут угрозу экономике, а, наоборот, способствуют ее развитию», — комментирует Бадалов.

Он пояснил, что таким образом люди не только улучшают свои жилищные условия, но и совершают траты, связанные с обустройством нового жилья. «Это своеобразные инвестиции в будущее, ипотечные заемщики — это наиболее качественная ниша кредитования для банков, что подтверждается низким уровнем просрочки по таким кредитам — 0,9%», — пояснил эксперт.

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«Совсем иная ситуация с ссудами без обеспечения на потребительские нужды. Длительный период снижения реальных доходов подталкивает население увеличивать долги перед банками. Эта категория заемщиков находится в зоне риска, просрочка по таким кредитам превышает 5%», — предупреждает собеседник агентства.

Поэтому, полагает Бадалов, в перспективе двух лет могут возникнуть проблемы в этой нише кредитования. «Решать проблему надо не введением регуляторных ограничений в кредитовании, а улучшением ситуации с реальными доходами населения, тогда и необходимость в кредитах отпадет», — заключил он.