Банк России опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 апреля. Статистика свидетельствует об улучшении ситуации по сравнению с началом текущего года: за квартал объем резервов увеличился более значительно, чем потребность в них для покрытия рисков.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, уменьшилась с 85,8 млрд долларов на 1 января 2019 года до 85,2 млрд на 1 апреля, а величина резервов, достаточная для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), выросла со 109,4 млрд до 113,3 млрд. В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух этих показателей, увеличилось на 3,3 млрд долларов: со 195,2 млрд до 198,5 млрд.

Величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, выросла со 176,8 млрд до 185,8 млрд долларов, или на 9 млрд.

Композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками (ARA EM), формула расчета которого приводится в методологическом комментарии ЦБ и который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил на 1 апреля 2019 года 213,3 млрд долларов против 200,1 млрд на начало 2019-го, то есть повысился за квартал на 13,2 млрд.

В свою очередь фактическая величина международных резервов РФ за отчетный квартал выросла на 19,3 млрд долларов: с 468,5 млрд на 1 января 2019-го до 487,8 млрд на 1 апреля.



Таким образом, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для компенсации рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) по итогам I квартала текущего года увеличилась, составив 274,5 млрд долларов против 268,4 млрд на начало отчетного периода.