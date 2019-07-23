Уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране зафиксирован в 20 российских регионах, говорится во второй части исследования СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Об этом сообщают «Известия».

Аналитики НАПКА рассмотрели ситуацию с просроченной задолженностью, которая превышает средний показатель по стране. Здесь в «лидерах» Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия — там от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля являются проблемными. Также показатель выше среднего зафиксирован в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%), Республике Алтай (5,58%). При этом несколько регионов (Карачаево-Черкесия, Тува и Республика Алтай) фигурируют также в рэнкинге по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита.

На погашение займа россиянам требуется около 11 зарплат
На погашение займа россиянам требуется около 11 зарплат

Годом ранее при сохранении такой схемы выплаты долга требовалось 9—10 ежемесячных зарплат.

В самых проблемных регионах появились кураторы на уровне федеральных министров. Они будут отвечать за ход индивидуальных программ развития субъектов. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал куратором Республики Алтай и Тувы.

По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, с одной стороны, ЦБ не дремлет и с октября (после введения новых мер по охлаждению рынка) рост розничного кредитования будет более управляем. С другой, потребитель поумнел — просрочка растет умеренно, и, если не случится нового кризиса, скорее всего, все будет стабильно. Однако эксперт не исключает, что возможны проблемы в малообеспеченных регионах и доходных группах, а также с заемщиками микрофинансовых организаций. Он также отмечает, что первичным фактором в проблеме закредитованности является тот факт, что доходы не соответствуют кредитной нагрузке.