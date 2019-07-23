Уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране зафиксирован в 20 российских регионах, говорится во второй части исследования СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА). Об этом сообщают «Известия» .

Аналитики НАПКА рассмотрели ситуацию с просроченной задолженностью, которая превышает средний показатель по стране. Здесь в «лидерах» Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия — там от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля являются проблемными. Также показатель выше среднего зафиксирован в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%), Республике Алтай (5,58%). При этом несколько регионов (Карачаево-Черкесия, Тува и Республика Алтай) фигурируют также в рэнкинге по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита.

На погашение займа россиянам требуется около 11 зарплат Годом ранее при сохранении такой схемы выплаты долга требовалось 9—10 ежемесячных зарплат.

В самых проблемных регионах появились кураторы на уровне федеральных министров. Они будут отвечать за ход индивидуальных программ развития субъектов. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал куратором Республики Алтай и Тувы.

По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, с одной стороны, ЦБ не дремлет и с октября (после введения новых мер по охлаждению рынка) рост розничного кредитования будет более управляем. С другой, потребитель поумнел — просрочка растет умеренно, и, если не случится нового кризиса, скорее всего, все будет стабильно. Однако эксперт не исключает, что возможны проблемы в малообеспеченных регионах и доходных группах, а также с заемщиками микрофинансовых организаций. Он также отмечает, что первичным фактором в проблеме закредитованности является тот факт, что доходы не соответствуют кредитной нагрузке.