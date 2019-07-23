Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий создание в РФ единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о россиянах, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.



«Настоящий федеральный закон устанавливает правовые основы формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее — федеральный ресурс о населении), в том числе сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты указанных сведений, а также гармонизации государственных и муниципальных информационных ресурсов, содержащих сведения о населении Российской Федерации», — говорится в проекте закона.

Документ был разработан Минфином РФ. Полномочия по формированию и ведению федерального ресурса о населении предлагается закрепить за ФНС России.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данный ресурс формируется и ведется на основании сведений о физических лицах, представляемых уполномоченному органу соответствующими органами и организациями (МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, ФНС России, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды) в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее документ был одобрен правительством. Как отмечалось в материале на сайте Кабмина, в настоящее время в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.