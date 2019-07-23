Аналитическое кредитное рейтинговое агентство обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы. Обновление коснулось в основном оценки последствий роста протекционизма в мировой торговле, уточняется в материале АКРА .

С большой вероятностью взаимное повышение таможенных пошлин США и другими странами приведет к стагнации или экономическому спаду в некоторых развитых странах в 2019—2020 годах. Корректируя макропрогноз от октября 2018 года, АКРА понижает оценку возможности введения новых экономических санкций в отношении России. Также аналитики полагают, что на сырьевых рынках риски могут реализоваться со стороны как предложения, так и спроса.

По мнению аналитиков, снижение темпов роста мировой торговли будет препятствовать повышению спроса на традиционные для России экспортные товары. Вполне вероятно, что объемы экспорта временно сократятся, что станет основным каналом влияния замедления мирового экономического роста на экономику РФ. Если шаги с точки зрения регулирования финансовой системы позволят выдержать уменьшение объемов экспорта без финансового стресса в банковском секторе, то экономика России может пройти неблагоприятный период с темпами роста 0,4—0,9% в 2019 году. При более значительном спаде внешнего спроса либо в случае неадекватных мер регулирования возможно наступление рецессии (спад до минус 2,5—3%), прогнозирует АКРА.

В докладе говорится, что в России негативный для валютного курса эффект от более низких цен на нефть нивелируется благодаря стабилизирующему механизму бюджетного правила и связанным с ним валютным интервенциям. Однако общий рост неопределенности и шок физических объемов экспорта негативно скажется на инвестиционных планах компаний из разных отраслей, а реализация валютного риска, пусть и ограниченного благодаря стабилизирующему механизму, сдержит увеличение реальных располагаемых доходов населения и объема потребления.



Базовый сценарий обновленного макроэкономического прогноза АКРА предусматривает, что рост российского ВВП по итогам текущего года составит 0,9%, в 2020-м — 0,8%, в 2021-м — 1,8%, в 2022 и 2023 годах — по 1,5%.

Потребительскую инфляцию АКРА прогнозирует в этом году на уровне 4,5%, в следующем — на уровне 4,7%, в 2021-м — 3%, в 2022-м — 3,9%, в 2023-м — 3,8%.

Базовый прогноз АКРА предполагает рост реальных располагаемых доходов населения РФ на 0,2% в 2019 году, на 0,3% в 2020-м, на 0,9% в 2021-м, на 1,2% в 2022-м и на 1,5% в 2023 году.

В числе прочего АКРА дает оценки по динамике курсов доллара и евро к рублю. Среднегодовой курс доллара в текущем году, согласно базовому прогнозу, составит 67,1 рубля, в следующем году — 73,8 рубля, в 2021-м вернется к уровню 67,3, в 2022-м будет равен 69,2 рубля, в 2023-м дойдет до 70,2 рубля. Для евро пиковый уровень в 2020 году составит 80,3 рубля после среднегодовых 74,5 рубля в 2019-м. На 2021 год АКРА прогнозирует среднегодовой курс евро в 72 рубля, на 2022 год — 73,4, на 2023-й — 74,4 рубля.

В прогноз АКРА заложено еще одно снижение ключевой ставки ЦБ в этом году — до 7,25% с текущих 7,5%, а следующего снижения аналитики ожидают уже в 2021 году. В конце рассматриваемого периода ключевая ставка, по прогнозу, будет находиться на уровне 6%. Одновременно средняя ставка по депозитам населения на сроки больше года будет опускаться с 6,8% в 2019-м до 5,4% в 2023-м.

В докладе АКРА указано, что по состоянию на 22 июля 2019 года динамика внешней конъюнктуры соответствует сценарию, который ранее был классифицирован агентством как альтернативный. В текущих условиях данный сценарий на 2019—2023 годы принимается в качестве базового, а базовый, соответственно, стал оптимистичным.



Уточним, что базовый сценарий макропрогноза, представленного АКРА в октябре прошлого года (на период до 2022 года ), предусматривал, в частности, рост ВВП начиная с этого года на 1,4—1,5% ежегодно, инфляцию в 4,6%, 4%, 3,9% и 3,8% в 2019—2022 годах соответственно, изменение среднегодовых курсов в диапазонах 60,1—64,1 рубля за доллар и 73,4—75,6 рубля за евро, рост реальных располагаемых доходов россиян на 1,4% в 2019 году, на 2% в 2020-м, на 1,8% в 2021-м и на 1,6% в 2022-м (на 2018 год прогнозировался рост на 2,7%, в то время как по факту он составил 0,1%).