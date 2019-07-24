Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования — до 500 рублей. Текст соответствующего проекта постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных актов.



«При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в РФ физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов… таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей», — говорится в документе.

​Глава Почты России считает оптимальным текущий формат пошлин на покупки в посылках АКИТ предложила ввести единый сбор в размере 15% на покупки в посылках.

Исключения составляют автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов.

В действующем постановлении размер ставки определен в 250 рублей.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.