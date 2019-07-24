Банк России настаивает на увеличении «имущественного ценза» — пороговой суммы активов, которая необходима клиенту профучастника рынка ценных бумаг для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора, — до 1,4 млн рублей, сообщают источники «Коммерсанта» . В законопроект о новом порядке присвоения квалификации инвесторам-физлицам будут внесены очередные изменения. Об этом было объявлено 23 июля в ходе совещания в Госдуме.

Сейчас в законопроекте установлена сумма в 400 тыс. рублей, и финансисты неоднократно выступали за ее снижение до 160 тыс. рублей, но, по предложению ЦБ, сумма может вырасти.

Так, большая часть текущих клиентов профучастников получат серьезные ограничения в выборе финансовых продуктов. Особо защищаемая категория «неквалов» будет допущена к приобретению только самых простых и надежных инструментов — ценных бумаг, включенных в первый и второй котировальные списки, торгуемых паев ПИФов, иностранной валюты и драгметаллов.

По словам экспертов, ЦБ руководствуется логикой защиты от рисков менее состоятельных категорий граждан, но, по сути, они лишаются доступа к целому спектру инструментов, при этом не факт, что структурные продукты с защитой капитала и иностранные акции более рискованны, чем российские ценные бумаги. Цифра в 1,4 млн рублей, скорее всего, была взята из статистики сравнительной динамики объема вкладов, которую публикует Агентство по страхованию вкладов, предполагают аналитики.

Профучастники ранее также выступали против наличия «порога риска», суммы, на которую инвестор любой категории сможет покупать «в исследовательских целях» любые инструменты финансового рынка. Исходно она составляла 50 тыс. рублей, теперь порог предполагается удвоить.

В Банке России подтвердили, что состоялась встреча. «Однако числовые параметры законопроекта пока не обсуждались, и окончательные договоренности не достигнуты», — отметили в пресс-службе регулятора.