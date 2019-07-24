Минстрой разработал и разослал в ведомства проект программы поддержки индивидуального жилищного строительства в РФ (ИЖС) — он предполагает добровольную стандартизацию таких строек в обмен на приравнивание их к ипотеке, сообщает «Коммерсант» .

Причина внимания министерства к индивидуальному строительству — проблемы нацпроекта «Жилье и городская среда»: перевод многоквартирного строительства на проектное финансирование вызвал спад в отрасли, при этом ИЖС является источником 33% площадей, заложенных в паспорт нацпроекта. Минстрой рассчитывает добиться выполнения показателей: по данным ВЦИОМа, спрос на такое жилье оценивается в 3 млн домов на горизонте пяти лет, или 450 млн кв. м, а весь нацпроект предполагает строительство 616 млн кв. м в 2019–2024 годах.

В справка к программе говорится, что в РФ уже сдается 30–36 млн кв. м ИЖС в год — 40–45% всего нового жилья, или 250–270 тыс. домов средней площадью 140 кв. м. Однако часть объемов обеспечена «дачной амнистией» — легализацией ранее построенного частного жилья. Ссылаясь на «оценки экспертов», Минстрой относит на амнистию 7 млн кв. м в год, что уменьшает объемы нового ИЖС до 23–29 млн кв. м.

Для кредитования ИЖС Минстрой продвигает рекомендательный стандарт — разработать его должен «ДОМ.РФ» с учетом стандартов строительства и землеустройства, а также использования аналога эскроу-счетов. Это должно приблизить ставки по таким кредитам к ипотечным.

В целом Минстрой описывает в программе ИЖС рекомендательные нормы. Так, участки для него «целесообразно» добровольно предоставлять в соответствии со «Стандартом развития свободных и застроенных территорий». Стимулировать граждан к его применению предлагается выделением участков на льготных условиях «под обязательство осуществить строительство в определенные сроки и по стандартам строительства ИЖС», а при нарушении участки изымать. Приоритетом в Минстрое видят и типовое строительство из фабричных домокомплектов. Обеспечивать ИЖС инфраструктурой должны региональные и местные бюджеты.