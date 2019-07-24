В апреле – июне 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 3,02 млн ед., увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Продолжает снижаться уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Так, во II квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 13,7%, снизившись за год на 3 процентных пункта.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ во II квартале было отмечено в Москве (192,5 тыс. ед.), Московской области (150,9 тыс.), Краснодарском крае (118,2 тыс.), Санкт-Петербурге (113,6 тыс.) и Свердловской области (92,7 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в апреле – июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+33,3%), Республике Крым (+26,4%), Удмуртской Республике (+23,3%), Санкт-Петербурге (+21,7%) и Краснодарском крае (+19%), а в ряде регионов было отмечено сокращение выдачи новых кредитных карт, в том числе в Волгоградской (-5,9%) и Кемеровской (-0,1%) областях.