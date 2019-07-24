Государственная дума на пленарном заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки к ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», расширяющие круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Так, во‑первых, меняется величина среднедушевого дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ.

Во‑вторых, родители смогут получать такие выплаты, пока ребенку не исполнится три года.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.