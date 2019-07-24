Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий классификацию субъектов Федерации и муниципальных образований по уровню долговой нагрузки и устанавливающий предельное ограничение на обслуживание долга на уровне 10% от общего объема расходов бюджета региона.

Проект закона предусматривает единый подход к классификации государственного (муниципального) долга на внешний и внутренний для всех публично-правовых образований, исходя из валюты долговых обязательств.

В зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ будут классифицированы по группам риска: заемщики с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от необходимости согласования с Минфином и финансовым органом субъекта РФ программ государственных заимствований и гарантий; заемщики со средним уровнем долговой устойчивости будут обязаны согласовывать с соответствующим финансовым органом программы государственных заимствований и гарантий, а также предоставлять ему проект основных направлений долговой политики; заемщики с низким уровнем долговой устойчивости будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга, а также они будут обязаны утверждать и реализовывать согласованный с Минфином план восстановления платежеспособности.

Также законопроектом предусматривается новое определение реструктуризации государственного (муниципального) долга, основанное на толковании в международной практике.

Документ также предусматривает ограничение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ.

Законопроектом исключается возможность предоставления государственных кредитов иностранным юридическим лицам и вводится новое понятие «государственный кредит на цели официального содействия развитию», которое позволит оказывать финансовую помощь за счет средств федерального бюджета на цели содействия развитию иностранных государств.

В Бюджетный кодекс вводится новая глава «Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг». Уточняется, что государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть выпущены только в виде облигаций.

Увеличивается с шести до 12 месяцев максимальный срок, на который субъекты РФ вправе размещать бюджетные средства на банковских депозитах, и уточняются правила предоставления государственных и муниципальных гарантий. До 1 января 2025 года предусматривается возможность превышения объема муниципального долга по сравнению с установленными значениями для муниципальных образований, на территории которых проводились международные спортивные соревнования, решение о проведении которых принято президентом или правительством РФ.