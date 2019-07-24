Количество разводов приводит к росту просроченной ипотечной задолженности, считают эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант». Об этом они сообщили в своем исследовании.

Объем проблемной ипотечной задолженности на балансах банков по итогам 2018 года вырос на 4,91 млрд рублей, или на 7%, до 78,03 млрд рублей по сравнению с итогами 2017 года. На 2017 год пришелся пик бракоразводных процессов в стране — 4,2 случая на 1 тыс. жителей, или 611 тыс. разводов, по данным Росстата.

Однако, по словам гендиректора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам в 2018 году лишь косвенно связан с ростом количества разводов, зафиксированных государственной статистикой в 2017 году.

«Безусловно, выявить прямую зависимость штампа в паспорте или гербового свидетельства о расторжении брака к динамике объемов просроченных долгов невозможно, но, по нашей оценке, гражданский статус не менее чем на четверть влияет на качество обслуживания ипотечного кредита», — полагает эксперт.

Причинами прекращения платежей по ипотечному кредиту становятся неурегулированные долговые обязательства сторон после бракоразводного процесса. Но в 99% случаев суды встают на сторону кредитора: любой долг должен быть погашен. Большинство бывших супругов наращивают объем долгов, считая, что именно бывший партнер доложен взять на себя все обязательства по оплате кредитов.