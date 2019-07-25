Минфин России пока не планирует пересматривать план по внешним заимствованиям на 2020 год, несмотря на два успешных размещения в 2019 году. Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.

«Пока говорить о том, что мы как-то кардинально пересмотрим цифры, которые в трехлетке, в бюджете следующего года, нет таких оснований», — сказал Вышковский.

В марте Минфин разместил еврооблигации на 3 млрд долларов с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов на 750 млн евро с погашением в 2025 году. В июне Минфин доразместил выпуски еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с погашением в 2029 году и на 1 млрд долларов с погашением в 2035-м.

Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечения средств на внутреннем рынке.