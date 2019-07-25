Правительство России направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на выплаты региональных социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы направляем дополнительные 4,3 миллиарда рублей в 13 субъектов на выплаты региональных социальных доплат к пенсии неработающих пенсионеров», — сказал он.

Премьер напомнил, что размер социальных доплат связан с уровнем прожиточного минимума в регионе для пенсионеров. В 2019 году он составил 8 846 рублей в среднем по России. Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии.

«В 13 регионах размер прожиточного минимума для пенсионера выше общероссийского, в том числе потому, что там просто дороже жизнь, больше денег уходит на лекарства или на продукты, — пояснил премьер. — Чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения: с апреля этого года установлен новый порядок подсчета дохода пенсионера. И для выплаты региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства».

«Это позволит увеличить общий доход почти для 445 тыс. неработающих пенсионеров, которые проживают в этих регионах», — заключил Медведев.