Сенаторы готовы поддержать предложение сделать программу материнского капитала бессрочной, если правительство РФ выступит с такой инициативой, заявил РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко сообщил РИА Новости, что в ведомстве поддерживают продление материнского капитала на постоянной основе.

«Если будет такое предложение оформлено правительством — сделать программу по материнскому капиталу бессрочной, — конечно, поддержим», — сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что это решение требует серьезного финансово-экономического обоснования. «На каждый трехлетний период нужно будет обоснование по наличию финансово-экономических ресурсов», — пояснил он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за продление программы по маткапиталу до 2025 года.