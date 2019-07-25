Минкомсвязь РФ рассчитывает на расширение частотного диапазона для создания опытных зон для тестирования технологии 5G, взаимопонимание с силовыми ведомствами по этому вопросу есть, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

По его словам, речь идет об уже выделенном для тестов диапазоне 4,8—4,99 ГГц, его нижнюю границу планируется расширить до 4,4 ГГц. «По некоторым последним совещаниям есть возможность расширения полосы ниже 4,8 ГГц на 4,4 ГГц, и в случае подтверждения со стороны силовых ведомств по данному диапазону нам нужно будет принять еще одно решение о расширении этой полосы», — сказал замминистра.

«Вроде бы появилось взаимопонимание с коллегами из силового блока по диапазону 4 400—4 800 МГц, и если этот процесс завершится нормально, то нужно будет еще принять ряд решений по возможности подачи заявок (на проведение тестов. — Прим. ред.) в расширенном формате», — сказал Иванов позднее журналистам.

Он также отметил, что все поданные заявки на выделение частот для создания опытных зон 5G находятся в работе. «Все до единой заявки — в работе, все заявления юридических лиц приняты, они все рассматриваются. Желающих очень много, есть письма от губернаторов с просьбой у них сделать опытные зоны», — сказал замминистра.

«Все, что есть (в частотных диапазонах. — Прим. ред.), очень активно исследуется в различных регионах, различных локациях, даже под землей есть… В разных средах, и разные среды исследуются», — заявил Иванов.