Система быстрых платежей должна быть удобной, быстрой, безопасной и недорогой, заявили RNS в пресс-службе Минпромторга, комментируя письмо ретейлеров в адрес Банка России о возможном бойкоте СБП из-за высоких ставок за эквайринг.

«Мы в Минпромторге России считаем, что система мгновенных переводов должна быть удобной, быстрой, безопасной и недорогой. Мы понимаем, что именно для этих целей (и именно такой) она и задумывается Центробанком», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что российский торговый бизнес планирует инвестировать в развитие сервиса мгновенных переводов для его популяризации.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за, по их мнению, высоких — 0,7% за операцию — ставок за эквайринг. Совместное письмо было направлено главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

В письме ретейлеры заявили, что «в течение последнего месяца банковским сообществом были сделаны заявления, дискредитирующие цель и задачи СБП». В Центробанке отреагировали на обращение ретейлеров, заявив, что регулятор в ближайшее время представит тарифную сетку, которая существенно снизит тарифы в Системе быстрых платежей.