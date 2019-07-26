Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Документ был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

«В целях предотвращения и пресечения мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений законопроектом предлагается установить запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом принадлежащего им или иному физическому лицу жилого помещения», — говорится в пояснительной записке.

Согласно закону, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов — они смогут делегировать право на идентификацию клиентам кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).