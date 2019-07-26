Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, говорится в пресс-релизе регулятора.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в сообщении Центробанка по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,25%.

В ходе брифинга по итогам заседания совета директоров регулятора 14 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что под ближайшими заседаниями ЦБ подразумевает одно из трех следующих заседаний по календарю.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября. Кроме того, этом году заседания состоятся 25 октября и 13 декабря.