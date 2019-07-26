Ожидаемый эффект от отмены индексаций пенсий работающим пенсионерам в виде сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) не достигнут, так как число работающих пенсионеров уменьшается с каждым годом, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

По ее данным, трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 году составит почти 2 трлн рублей и зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится. Одним из решений данной проблемы может стать совершенствование тарифной политики, сказала аудитор.

По мнению Орловой, пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения должны вызывать доверие населения. Создать эффективную пенсионную систему пока не удалось. Реализуемая с 2013 года стратегия долгосрочного развития пенсионной системы никак не повлияла на уровень пенсионного обеспечения граждан, указывает Орлова.

«За шесть лет ее реализации коэффициент замещения не превысил 35%. Чтобы достичь 40%, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2024 году должен составлять не менее 24 тыс. рублей. Для этого начиная с 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров необходимо увеличивать в два раза выше уровня инфляции», — пояснила она.

Также Орлова отметила, что применяемая с 2015 года новая формула расчета страховой пенсии, когда ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, не стимулирует граждан работать дольше.

Кроме того, она указала на то, что сейчас граждане не могут реализовать право выбрать способ формирования будущей пенсии путем увеличения ее накопительной составляющей. «Реально увеличить пенсионные накопления сейчас можно только за счет их инвестирования», — подчеркнула она. Начавшаяся в 2015 году реализация прав на досрочную смену страховщика привела к тому, что граждане потеряли инвестдоход на общую сумму 108,4 млрд рублей. «Как показали наши проверки, потеря дохода одного человека может достигать 500 тысяч рублей», — отметила аудитор.