Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, подготовленной на этапе рассмотрения в парламенте, уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка ЖКХ лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке с участием уполномоченных жилищным законодательством участников, а также исключает дальнейшую передачу средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору в полном объеме.

Закон исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение десяти дней в письменной форме.

Закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.