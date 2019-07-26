Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, подготовленной на этапе рассмотрения в парламенте, уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка ЖКХ лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке с участием уполномоченных жилищным законодательством участников, а также исключает дальнейшую передачу средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору в полном объеме.

Закон исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение десяти дней в письменной форме.

Закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

Совет Федерации одобрил запрет на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

Документ также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.