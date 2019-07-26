Центральный банк России назначил второго финансового омбудсмена Светлану Никитину. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Ранее об этом сообщало также издание РБК.
«Совет директоров Банка России принял решение назначить с 19 августа 2019 года Светлану Васильевну Никитину на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций», — говорится в сообщении.
По словам источников РБК, возможно назначение и третьего защитника. Им может стать первый зампред Фонда социального страхования Евгений Писаревский, рассказали РБК его знакомый и источник на финансовом рынке. Официально кандидатура Писаревского на рассмотрение совета директоров ЦБ пока не выдвигалась, говорит один из собеседников агентства.
По данным одного из собеседников РБК, кандидатуру Светланы Никитиной предложил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.