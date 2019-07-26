Центральный банк России назначил второго финансового омбудсмена Светлану Никитину. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Ранее об этом сообщало также издание РБК.

«Совет директоров Банка России принял решение назначить с 19 августа 2019 года Светлану Васильевну Никитину на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций», — говорится в сообщении.

По словам источников РБК, возможно назначение и третьего защитника. Им может стать первый зампред Фонда социального страхования Евгений Писаревский, рассказали РБК его знакомый и источник на финансовом рынке. Официально кандидатура Писаревского на рассмотрение совета директоров ЦБ пока не выдвигалась, говорит один из собеседников агентства.