Экономия бюджетных средств в ходе проведения аукционов на подключение к Интернету социально значимых объектов (СЗО, включая школы, больницы и т. д.) составила 90 млрд рублей из выделенных на эти цели 140 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Подключение социально значимых объектов проводится в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». Во всех 85 субъектах РФ аукционы завершатся до конца июля 2019 года. Последний аукцион в заключительных шести регионах состоится 29 июля.

Как заявил глава Минкомсвязи, он «крайне доволен» результатами уже прошедших аукционов. «У нас заложено более 140 миллиардов рублей на всю эту программу на подключение социально значимых объектов. Я думаю, что из 140 миллиардов рублей у нас будет экономия порядка 90 миллиардов рублей», — сказал министр.

Кроме того, по его словам, СЗО будут подключены к Интернету ранее изначально намеченного срока. «Мы подключим все социально значимые объекты до конца 2021 года, а не до конца 2024 года, как поручал президент РФ», — рассказал Носков.

«Сейчас уже можно об этом говорить: конкуренция сработала, и мы не только сэкономили деньги, не только в кратчайшие сроки выполним задачу, но и в целом у нас большие средства ушли разным телеком-компаниям. У нас достаточно широкий спектр победителей в этих аукционах», — добавил глава Минкомсвязи.

Он отметил, что сэкономленные средства будут перенаправлены на другие проекты по развитию телеком-отрасли.