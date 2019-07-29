Почти 60% россиян не готовы оформлять для себя электронные паспорта, так как считают этот документ в цифровом виде недостаточно надежным и опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса «ВЦИОМ-Спутник», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)», — говорится в материалах ВЦИОМа.

Согласно данным опроса, одним из ключевых достоинств электронного паспорта, по мнению россиян, является его универсальность — в одном документе содержатся все данные (11%). Еще 8% отметили долговечность такого формата документа, столько же — низкие риски потери и компактность, 7% видят преимущество электронного паспорта в его практичности.

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При этом 22% россиян считают этот документ в электронном виде ненадежным. Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Для 4% риски нового формата документа связаны с возможной утечкой данных третьим лицам и потерей самого паспорта. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

По мнению респондентов, наиболее полезными функциями электронного паспорта могут стать возможность его использования в качестве банковской карты (оплата услуг, получение зарплаты, пенсии, пособий и других начислений) (71%), функция хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое) (69%), а также подпись и отправка документов в государственный орган/учреждение без его посещения (68%) и голосование на выборах (62%).

«Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%), заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%)», — отметили во ВЦИОМе.