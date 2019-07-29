Менее 15% отказов и приостановления рассмотрения заявок на проектное финансирование строительства жилья в Сбербанке связаны с финансовой неустойчивостью проектов или неисполнением обязательств застройщиков перед клиентами, сообщила управляющий директор — начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

По ее словам, всего с начала года банк приостановил рассмотрение или выдал отказы по 400 заявкам на проектное финансирование.

«В 65% случаев работа приостанавливается из-за непредоставления пакета документов клиентами. С высокой вероятностью работу над рядом приостановленных сделок мы возобновим: по каким-то проектам уточняются технико-экономические показатели или необходимы корректировки в исходно-разрешительной документации, в ряде случаев клиент решил поменять проект или пока не предоставил необходимые документы. Если говорить про заявки, по которым банком принято решение об отказе, то причины, как правило, в том, что застройщики — инициаторы данных заявок ранее систематически не выполняли свои обязательства перед дольщиками, или это проекты с недостаточной устойчивостью. Но в общей статистике отказов и приостановлений доля случаев, связанных с неустойчивостью проекта или недобросовестностью застройщика, составляет менее 15%», — сказала Назарова.

ЦБ: меньше половины уполномоченных банков готовы предоставлять проектное финансирование На данный момент, по информации восьми банков, открыто почти 5,3 тыс. счетов эскроу.

Всего с начала года до середины июля Сбербанк одобрил 317 заявок на кредитование жилья, в том числе 253 — с применением счетов эскроу с лимитом 308 млрд рублей, сообщила она. Жилая площадь, которая строится по одобренным проектам с эскроу, составляет 5,6 млн кв. м или 483 дома, уточнила Назарова. Наибольшее число одобренных заявок банка зафиксировано в Москве и Московской области, а также в Свердловской области.

Сейчас банк рассматривает 193 заявки, в том числе 167 с применением счетов эскроу на сумму 355 млрд рублей. В рамках рассматриваемых сделок планируется построить 358 домов площадью 4,6 млн кв. м, добавила Назарова. Наибольшее число рассматриваемых заявок на кредитование — по проектам Москвы, Московской и Тюменской областей.