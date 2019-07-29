Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, говорится в публикации Росстата .

В I квартале 2018 года при использовании обновленной методологии оценки денежных доходов населения доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Таким образом, уровень бедности в России в январе — марте текущего года вырос.

Прирост этого показателя ведомство объясняет опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.



В частности, величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2%, а индекс потребительских цен — на 5,2%. По оценке Росстата, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.



При расчете применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в I квартале (10 тыс. 753 рубля) и уточненная Росстатом в марте методология оценки денежных доходов населения.