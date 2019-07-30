Годовой темп прироста ВВП России ускорится в III квартале по сравнению со II кварталом 2019 года. Такой прогноз представлен в очередном выпуске обзора ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии» .



Экономическая активность в России в июне 2019 года повысилась, при этом ее динамика остается нестабильной: если показатели потребительского спроса и промышленного производства улучшились, то инвестиции в основной капитал продолжили сокращаться.



Годовой темп прироста промышленного производства в июне ускорился до 3,3% (в май составлял 0,9%). Основной вклад в прирост выпуска внесли обрабатывающие производства (за счет продукции машиностроения, вероятно, нескольких крупных компаний). Вклад добычи полезных ископаемых при этом уменьшился.

«Оживление, наблюдаемое в промышленности, может не иметь устойчивого характера», — предупреждают в ЦБ.

«РИА Рейтинг»: июньское ускорение роста в промышленности впечатляет, но не обнадеживает Июньский всплеск в промышленности лишь ненамного улучшил динамику ВВП.

В июне продолжилось сокращение инвестиций в основной капитал. Слабость инвестиционной активности во многом связана со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

В условиях замедления темпов снижения реальных располагаемых доходов населения в июне наблюдалось некоторое оживление потребительской активности. На спрос домашних хозяйств на товары и услуги благоприятно повлияло некоторое улучшение потребительских настроений, отмечает регулятор.

Темпы роста российской экономики с начала года формируются ниже ожиданий Банка России. Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса.



По оценкам Банка России, во II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП повысился до 0,5—1%. В III квартале по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций темп прироста ВВП ускорится до 0,8—1,3%.