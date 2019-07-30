Федеральное софинансирование программы социального контракта в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью, число регионов в котором было увеличено до 13, останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область.

«Все (13) регионов получат (в 2020 году) 7 миллиардов рублей», — сказал Топилин.

Министр отметил, что ранее технология социального контракта не финансировалась на уровне Федерации. «Семь миллиардов — это не такие большие деньги, которые позволят нам сразу решить эту проблему в регионах, но задача заключается в том, чтобы отработать технологию», — пояснил он.

Как ранее отметили в Минтруде, основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми.