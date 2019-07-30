Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, не позволяющее необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчете доплат к пенсиям.

«Разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год, от нее и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», — пояснил премьер.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — добавил Медведев.