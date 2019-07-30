Вклад кредитования в потребительские расходы уменьшается. На такую тенденцию обращает внимание Банк России в очередном выпуске обзора «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Регулятор констатирует «некоторое оживление потребительской активности» в июне 2019 года. Ускорился по отношению к предыдущему месяцу рост продаж продовольственных и непродовольственных товаров. Годовой темп прироста оборота розничной торговли, как и в мае, составил 1,4% даже с учетом высокой базы (июнь 2018 года характеризовался высокими розничными продажами, связанными в том числе с проведением чемпионата мира по футболу). По итогам II квартала 2019-го годовой темп прироста показателя составил 1,5%, что соответствует нижней границе прогноза (1,5—2%), опубликованного в июньском докладе о денежно-кредитной политике.

Как поясняют в Центробанке, оживление потребительской активности во II квартале 2019 года было отчасти связано с динамикой реальных располагаемых доходов населения, сокращение которых замедлилось.

Годовой темп снижения реальных располагаемых денежных доходов россиян во II квартале 2019-го замедлился до 0,2% (с 2,5% в I квартале), напоминают в ЦБ. «Это было связано с доведением пенсий до региональных прожиточных минимумов, в результате чего вклад социальных выплат в годовой прирост доходов стал положительным. Другим значимым фактором улучшения динамики доходов было замедление сокращения прочих денежных поступлений», — поясняется в обзоре.

Уточняется, что в мае — июне годовой прирост реальной заработной платы замедлился до 1,6—2,3% после временного повышения в апреле, вызванного выплатами разового характера. Во II квартале прирост реальной заработной платы оценивается в 2,3%, что в целом соответствует предыдущим оценкам Банка России.

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать Среднемесячная зарплата работников организаций в июне текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,1%.

В ЦБ добавляют, что на спрос домашних хозяйств на товары и услуги благоприятно повлияло некоторое улучшение потребительских настроений: по данным Росстата, индекс потребительской уверенности во II квартале 2019 года продолжил расти. Возможно, это было связано с замедлением инфляции после ее временного повышения в начале года, вызванного ростом ставки НДС.

«Вместе с тем индекс потребительских настроений ООО «инФОМ» сократился, в основном за счет ухудшения оценки респондентами перспектив развития страны. В этих условиях говорить об устойчивом ускорении роста потребительского спроса пока преждевременно», — делают оговорку в ЦБ.

По данным регулятора, темпы прироста потребительского кредитования в мае — июне 2019 года замедлялись. «Таким образом, вклад кредитования в потребительские расходы понижается, не оказывая при этом значительного давления на их рост на фоне улучшения динамики доходов», — заключают в Банке России.



В экономическом обзоре в числе прочего говорится, что в июне 2019 года уровень безработицы находился вблизи минимальных значений за всю историю наблюдений (4,5%). Это сопровождалось сокращением рабочей силы (в годовом сопоставлении), во многом вызванным демографическими факторами. По оценкам, в целом в 2019 году рабочая сила уменьшится на 1—1,5%, что может сдерживать рост экономической активности.