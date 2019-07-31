Законопроект, регламентирующий работу некредитных финансовых организаций (кооперативов, ломбардов и микрофинансовых организаций), поможет снизить финансовые риски для населения, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства.

«Иногда на базе таких организаций создаются финансовые пирамиды. Были и другие факты злоупотребления доверием людей — деньги собирались, компании банкротились, пайщики оставались ни с чем, — сказал Медведев. — Теперь к некредитным финансовым организациям будут установлены дополнительные требования, которые должны минимизировать такие риски».

Одобрены изменения в регулировании работы некредитных финансовых организаций Это касается МФО, сельскохозяйственных кредитных потребкооперативов, ломбардов и кредитных потребкооперативов.

Так, законопроект регламентирует процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, предусматривая формирование соответствующего госреестра, за внесение в который необходимо будет оплатить 1,5 тыс. рублей госпошлины. Кредитные потребительские кооперативы будут обязаны раскрывать больше информации о территориальном, профессиональном и социальном принципе объединения пайщиков, а если количество участников кооператива превышает 3 тыс. человек — информация должна размещаться в Интернете.